Федерация лыжных гонок Казахстана выясняет обстоятельства задержания спортсмена в Зефельде

"27 февраля в рамках чемпионата мира Алексей Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на дистанции 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что ведущего лыжника страны задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении федерации.

АСТАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Федерация лыжных гонок Казахстана расследует обстоятельства задержания казахстанского лыжника Алексея Полторанина во время чемпионата мира в австрийском Зефельде. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета Казахстана.

Полиция задержала в Зефельде по делу о допинге атлетов из Австрии, Казахстана и Эстонии

Как отметила пресс-секретарь Федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова, если выяснится, что спортсмен принимал допинг, то федерация выступит с заявлением, поскольку организация категорически против любых попыток применения запрещенных субстанций.

"Но пока не будет доказано, что Полторанин нарушил антидопинговые правила, пока федерация не получит уведомления от Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета, Международной федерации лыжного спорта о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена", - подчеркнула Наурызова.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой провели семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. Они задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.