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ЧМ-2022 по футболу

Все стадионы ЧМ-2022 по футболу будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года

На данный момент введен в эксплуатацию один стадион - арена "Халифа" в Дохе
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Все стадионы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будут введены в эксплуатацию за два года до начала турнира. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура.

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Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

"Катар будет первой страной в истории проведения чемпионатов мира, которая сдаст все стадионы как минимум за два года до начала мирового первенства, - отметила Самура. - Один стадион уже введен в эксплуатацию, еще два три будут сданы в 2019 году. Оставшиеся четыре стадиона, по словам организаторов, будут сданы до конца 2020 года".

На данный момент введен в эксплуатацию один стадион - арена "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей.

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