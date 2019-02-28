Самура: оргкомитет ЧМ-2022 и ФИФА успешно реализуют программу совместного предприятия

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Международная федерация футбола (ФИФА) и верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года успешно реализуют программу созданного совместного предприятия в подготовке мирового первенства. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Все стадионы ЧМ-2022 по футболу будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года

Совместное предприятие носит название FIFA World Cup Qatar 2022 LLC и было создано 5 февраля 2019 года, в него входят девять человек. Данный орган отвечает за продвижение первого чемпионата мира по футболу в арабском мире, работа организации сосредоточена на проведении турнира, оргкомитет же продолжает управлять развитием инфраструктуры и работает по различным программам подготовки.

"Международная федерация футбола и верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года находятся в плотном сотрудничестве. Созданное в начале февраля совместное предприятие поможет поделиться тем большим опытом, который ФИФА получила в России, что позволит привнести новшества в атмосферу и местную культуру в рамках этого предприятия. Также совместное предприятие является инструментом для ФИФА, которое позволяет лучше контролировать основную деятельность комитета и в настоящий момент мы успешно реализуем нашу общую программу", - сказала Самура.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль- Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.