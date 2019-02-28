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НХЛ

Форвард "Тампы" Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона
Никита Кучеров AP/Jason Behnken
Описание
Никита Кучеров
© AP/Jason Behnken

ТАСС, 28 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В гостевом матче против "Рейнджерс" (4:3 ОТ) Кучеров сделал три результативные передачи. Россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона, в его активе 104 очка.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Торонто" Митчелл Марнер. В домашней игре против "Эдмонтона" (6:2) он забросил один гол и сделал две результативные передачи.

Второй звездой дня признан канадский вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд. В гостевом матче против "Анахайма" (4:3) Кроуфорд отразил 29 бросков из 32 по своим воротам. Прошедшая игра стал первой для голкипера после сотрясения мозга, полученного 16 декабря.

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