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ЧМ-2022 по футболу

Самура уверена, что болельщики оценят компактность инфраструктуры Катара на ЧМ-2022

Катар станет первой страной в истории проведения чемпионатов мира, где максимальное расстояние между стадионами можно преодолеть за один час езды

МОСКВА 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура уверена, что болельщики по-настоящему оценят компактность инфраструктуры Катара на чемпионате мира 2022 года. Об этом она сообщила ТАСС.

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Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль- Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Катар станет первой страной в истории проведения чемпионатов мира, где максимальное расстояние между стадионами можно преодолеть за один час езды.

"Компактность проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станет одним из аспектов успешного проведения мирового первенства, - отметила Самура. - Я уверена, что приехавшие в Катар болельщики со всего мира смогут по-настоящему оценить это преимущество. На мой взгляд, посетить несколько матчей и стадионов в один день будет незабываемой возможностью для поклонников футбола".

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