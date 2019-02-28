Самура уверена, что болельщики оценят компактность инфраструктуры Катара на ЧМ-2022

МОСКВА 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура уверена, что болельщики по-настоящему оценят компактность инфраструктуры Катара на чемпионате мира 2022 года. Об этом она сообщила ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль- Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Катар станет первой страной в истории проведения чемпионатов мира, где максимальное расстояние между стадионами можно преодолеть за один час езды.

"Компактность проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре станет одним из аспектов успешного проведения мирового первенства, - отметила Самура. - Я уверена, что приехавшие в Катар болельщики со всего мира смогут по-настоящему оценить это преимущество. На мой взгляд, посетить несколько матчей и стадионов в один день будет незабываемой возможностью для поклонников футбола".