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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Колобков надеется на победу сборной России в общекомандном зачете Универсиады-2019

Министр спорта ждет успешных выступлений от россиян в командных видах
Министр спорта РФ Павел Колобков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Перед сборной России не стоит задача выиграть общекомандный зачет зимней Универсиады в Красноярске, но надежда на победу есть. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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"Мы никогда не ставим задачи во что бы то ни стало занять первое общекомандное место, но мы обсуждали планы с каждой федерацией, спортсмены которой будут представлены в Красноярске. Конечно, мы рассчитываем на наилучший результат, - рассказал Колобков. - Мы всегда успешно выступали на таких соревнованиях и в большинстве случаев занимали первое общекомандное место. Надеемся, что это нам удастся и здесь".

"Мы ждем удачных выступлений и от наших командных видов спорта - они всегда привлекают большое количество зрителей, и, конечно, от индивидуальных. Будем ждать от наших ребят ярких выступлений, ярких побед. Надеюсь, что многие из наших спортсменов уже здесь, на Универсиаде в Красноярске, заявят о себе как звезды международного олимпийского масштаба", - подчеркнул Колобков.

"Наша команда - это молодые, заряженные на выступления ребята, настоящие спортсмены, понимающие значимость этих соревнований. Я участвовал в двух Универсиадах, и я понимаю, как эти старты важны для их дальнейшей спортивной карьеры".
Универсиада в Красноярске стартует 2 марта. Церемония закрытия состоится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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