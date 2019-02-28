Колобков надеется на победу сборной России в общекомандном зачете Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Перед сборной России не стоит задача выиграть общекомандный зачет зимней Универсиады в Красноярске, но надежда на победу есть. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы никогда не ставим задачи во что бы то ни стало занять первое общекомандное место, но мы обсуждали планы с каждой федерацией, спортсмены которой будут представлены в Красноярске. Конечно, мы рассчитываем на наилучший результат, - рассказал Колобков. - Мы всегда успешно выступали на таких соревнованиях и в большинстве случаев занимали первое общекомандное место. Надеемся, что это нам удастся и здесь".

"Мы ждем удачных выступлений и от наших командных видов спорта - они всегда привлекают большое количество зрителей, и, конечно, от индивидуальных. Будем ждать от наших ребят ярких выступлений, ярких побед. Надеюсь, что многие из наших спортсменов уже здесь, на Универсиаде в Красноярске, заявят о себе как звезды международного олимпийского масштаба", - подчеркнул Колобков.

"Наша команда - это молодые, заряженные на выступления ребята, настоящие спортсмены, понимающие значимость этих соревнований. Я участвовал в двух Универсиадах, и я понимаю, как эти старты важны для их дальнейшей спортивной карьеры".

Универсиада в Красноярске стартует 2 марта. Церемония закрытия состоится 12 марта.