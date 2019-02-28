Все билеты на церемонию открытия Универсиады в Красноярске проданы

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Все билеты на церемонию открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске проданы. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Игр.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Официальная церемония открытия состоится 2 марта, но на ней смогут присутствовать только участники соревнований, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU) и партнеры Универсиады. 3 марта пройдет повторная церемония для болельщиков, единственным отличием которой станет отсутствие парада спортсменов.

"Все билеты проданы. Сегодня в продажу поступила партия, но ее моментально раскупили", - сообщили в дирекции Универсиады.

Церемония открытия для болельщиков начнется 3 марта в 10:00 мск в многофункциональном комплексе "Платинум-Арена". Режиссером - постановщиком церемоний является российский тренер и хореограф, олимпийский чемпион в танцах на льду Илья Авербух.