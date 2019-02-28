Все российские легкоатлеты прибыли в Глазго для участия в зимнем ЧЕ

ГЛАЗГО /Великобритания/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все 11 российских легкоатлетов, заявившихся для участия в зимнем чемпионате Европы, прибыли в Глазго и разместились в одном из официальных отелей турнира. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

На зимнем ЧЕ, который пройдет с 1 по 3 марта, в нейтральном статусе выступят следующие российские легкоатлеты: Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Полина Миллер (спринтерский бег), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Мария Аглицкая (спринтерский бег), Илья Шкуренев (многоборье), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Максим Афонин (толкание ядра), Георгий Горохов (прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок) и Егор Николаев (бег на средние дистанции).

"Все наши участники зимнего чемпионата Европы в срок получили британские въездные визы, благополучно добрались до Глазго и уже разместились в официальном отеле, - сказала Юхарева. - Сегодня у них тренировки, а завтра начнется сам турнир".

Первым из россиян вступят в борьбу за медали Афонин. Квалификация у мужчин в толкании ядра пройдет 1 марта в утренней соревновательной сессии. Тогда же состоятся квалификационные состязания у мужчин в беге на 3000 метров (Николаев), у мужчин в прыжках в высоту (Иванюк) и у женщин в беге на 400 метров (Миллер).

Вечером 1 марта пройдут финалы в толкании ядра у мужчин, а также у женщин в беге на 800 метров и в женском многоборье. В вечерних квалификациях выступят Ласицкене (высота), Горохов (шест), Федоров (тройной прыжок).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.