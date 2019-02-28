Баскетболист УНИКСа Хенри стал самым ценным игроком февраля в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник баскетбольного клуба УНИКС Пиеррия Хенри признан самым ценным игроком февраля в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

В текущем месяце казанский клуб одержал три победы, в том числе над лидерами Единой лиги ЦСКА (71:68) и "Химками" (73:58). В среднем в феврале Хенри набирал 13,7 очка, делал 3,7 подбора, 4,0 передачи.

"Февраль был особенно сложным, и то, что мы сумели победить ЦСКА, отыграв 15 очков разницы, а потом еще одну команду Евролиги - "Химки", доказывает, что мы прогрессируем, - признался Хенри. - Благодарю Единую лигу за эту награду. Все это было бы невозможно без поддержки УНИКСа - тренерского штаба, который помогает мне развиваться, болельщиков и моих партнеров, преодолевающих вместе со мной все препятствия".

"Честно говоря, мне кажется, что эта награда могла достаться любому моему одноклубнику, я просто их отражение. Все вместе сейчас мы вершим историю, оставаясь непобедимыми на домашней площадке. Наша цель - чемпионство, именно тогда моя индивидуальная награда станет действительно значимой", - добавил защитник.

В турнирной таблице Единой лиги УНИКС занимает второе место, одержав 14 побед и потерпев три поражения.