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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Определен состав мужской сборной России в лыжной эстафете на ЧМ

После шести соревновательных дней чемпионата мира на счету российских спортсменов пять наград
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Александр Большунов и Сергей Устюгов выступят в составе сборной России в эстафете на чемпионате мира в Зефельде. Об этом ТАСС сообщил менеджер команды Юрий Чарковский.

Мужская эстафета 4х10 км пройдет 1 марта. На дистанцию лыжники будут уходить в следующем порядке: первые два этапа классическим стилем пробегут Ларьков и Бессмертных, вторые два свободным стилем - Большунов и Устюгов.

После шести соревновательных дней чемпионата мира на счету российских спортсменов пять наград (три серебра и две бронзы). В общекомандном зачете россияне занимают четвертое место, лидируют норвежцы, завоевавшие 15 наград (7-3-5).

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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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