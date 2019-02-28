Телеканал "Матч ТВ" станет эксклюзивным вещателем Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальным вещателем спортивных соревнований Всемирной зимней Универсиады в Красноярске станет телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.

Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. "Телеканал обеспечит съемки и показ спортивных соревнований, а также передачу телевизионного сигнала для зарубежных вещателей из 42 стран. Кроме того, "Матч ТВ" принимает участие в подготовке торжественных церемоний открытия и закрытия совместно с режиссером-постановщиком Ильей Авербухом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Матч ТВ" покажет соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию и другим видам спорта. В федеральном эфире "Матч ТВ" покажет 55 часов прямых трансляций, более 100 часов трансляций запланированы на тематических каналах "Матч! Арена" и "Матч! Игра". Кроме того, сайты matchtv.ru и sportbox.ru будут транслировать все соревнования в прямом эфире.