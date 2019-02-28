Телеканал "Матч ТВ" станет эксклюзивным вещателем Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальным вещателем спортивных соревнований Всемирной зимней Универсиады в Красноярске станет телеканал "Матч ТВ". Об этом сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. "Телеканал обеспечит съемки и показ спортивных соревнований, а также передачу телевизионного сигнала для зарубежных вещателей из 42 стран. Кроме того, "Матч ТВ" принимает участие в подготовке торжественных церемоний открытия и закрытия совместно с режиссером-постановщиком Ильей Авербухом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "Матч ТВ" покажет соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию и другим видам спорта. В федеральном эфире "Матч ТВ" покажет 55 часов прямых трансляций, более 100 часов трансляций запланированы на тематических каналах "Матч! Арена" и "Матч! Игра". Кроме того, сайты matchtv.ru и sportbox.ru будут транслировать все соревнования в прямом эфире.
"Зимняя Универсиада - это важное событие для страны. Наша задача - показать всю палитру эмоций спортивных соревнований. Уверен, миллионы зрителей в разных странах станут свидетелями яркого и зрелищного спортивного праздника", - отметил генеральный директор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.
Специально к Универсиаде телеканал оборудовал собственную студию, которая в прямом эфире обеспечит информационную и аналитическую поддержку соревнований. "Аппаратный комплекс студии позволит транслировать телемосты со всех спортивных объектов, во время эфиров будут использоваться технологии дополненной реальности. Студия будет работать круглосуточно, производство трансляций обеспечат 806 специалистов из 16 регионов России, в том числе 41 - из самого Красноярска. Для производства международного сигнала "Матч ТВ" задействует 61 единицу специальной телевизионной техники", - подчеркнули в "Газпром-медиа".
Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013-м - Казань.