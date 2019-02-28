Этап Евротура по пляжному гандболу впервые состоится в России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Этап Европейского тура по пляжному гандболу впервые пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Игры планируется провести в Центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве. Комиссия под председательством спортивного директора ФГР Станислава Кулинченко приняла решение провести этап Евротура одновременно с финальным этапом чемпионата России среди мужчин и женщин - 1-4 августа.

Генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский заверил, что соревнования будут организованы на самом высоком уровне. "Это представительный турнир высшей категории. Игры должны быть показаны на центральном телевидении, также будут организованы интернет-трансляции. Организация этапа Евротура будет сопоставима с чемпионатом мира, который прошел в Казани прошлым летом", - отметил Володарский.

Европейский тур по пляжному гандболу - турнир клубов, который проходит с 2009 года. Он состоит из множества этапов, проходящих по всей Европе преимущественно весной и летом. Каждый из них имеет свой рейтинг, рассчитываемый с учетом состава участников и уровня организаторов. От этого рейтинга в свою очередь зависит, сколько очков в общий зачет Евротура получают команды за занятые на этапе места.