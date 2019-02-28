Российский боец Смоляков может провести бой с бывшим футболистом Харди на турнире UFC

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Дмитрий Смоляков может провести поединок с бывшим игроком в американский футбол Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Смоляков сообщил ТАСС.

"Бой находится в разработке. Высокая вероятность того, что он состоится", - сказал Смоляков, уточнив, что поединок может пройти 27 апреля в США.

Ранее российский боец планировал выступать в польской организации KSW, однако получил предложение от UFC.

Всего на его счету девять побед и два поражения. В активе Харди три победы и одно поражение в ММА. Он дебютировал в этом виде спорта летом прошлого года, нокаутировав своего соперника на 57-й секунде поединка.