На Универсиаде в Красноярске будут работать 19 сотрудников допинг-контроля

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. На Универсиаде 2019 года в Красноярске будут работать 19 сотрудников, отвечающих за антидопинговую деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Независимого агентства антидопингового тестирования (ITA).

В середине января Международная федерация университетского спорта (FISU) подписала соглашение с ITA о взаимодействии в целях реализации программы допинг-контроля на Универсиаде в Красноярске.

"На Универсиаде в Красноярске будут работать трое сотрудников ITA и 16 сотрудников отдела допинг-контроля. Планируется взять приблизительно 250 анализов мочи и 20 анализов крови", - говорится в сообщении.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.