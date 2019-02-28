{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Газон на стадионе в Грозном готов к проведению матча чемпионата России "Арсенал" - ЦСКА

Встреча пройдет 2 марта и начнется в 14:00 мск

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Стадион "Ахмат-Арена" в Грозном готов к проведению матча 18-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил директор стадиона Магомед Мацуев.

Ранее сообщалось, что матч между "Арсеналом" и ЦСКА пройдет 2 марта в Грозном из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Туле. Встреча начнется в 14:00 мск.

"Ко второй части сезона-2018/19 стадион и футбольное поле готовы, как и к внеплановому матчу "Арсенал" - ЦСКА. Мы работаем так, чтобы в любое время провести игру, нет никаких проблем. Вход на матч будет бесплатным", - отметил собеседник ТАСС.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
"Динамо" примет решение о месте проведения матча РПЛ со "Спартаком" в ближайшее время
РПЛ отказала московскому клубу в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке
Читать полностью