ФК "Химки" не планирует переносить матч с "Арены-Химки" в день игры "Динамо" - "Спартак"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подмосковный клуб "Химки" не планирует переносить матч Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с новосибирской "Сибирью", который состоится 10 марта - в день игры Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Динамо" и "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

РПЛ отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке

В четверг комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча с красно-белыми 10 марта должна была стать первой для "Динамо" на арене в Петровском парке. Реконструкция стадиона началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года.

С 2009 года динамовцы проводили домашние матчи на "Арене-Химки", которая является основной для бело-голубых в нынешнем сезоне. 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп-ФНЛ между "Химками" и "Сибирью".

"На данный момент мы планируем играть на "Арене-Химки" и, скорее всего, будем там играть. Я не знаю, какой выход есть у "Динамо". "Химки" пока вопрос переноса своего матча не рассматривают", - отметил Иванов.

Согласно регламенту, решение о месте проведения матча "Динамо" - "Спартак" должно быть оглашено не позднее 1 марта.