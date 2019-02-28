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Футбол в Англии

СМИ: Раньери будет уволен с поста главного тренера ФК "Фулхэм"

Итальянского специалиста вызвали на беседу с руководством клуба

ТАСС, 28 февраля. Руководство английского футбольного клуба "Фулхэм" намерено в четверг уволить главного тренера команды итальянца Клаудио Раньери. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

По информации источника, утром 67-летнего итальянского специалиста вызвали на беседу с руководством клуба. Отмечается, что поводом к увольнению послужило поражение клуба в матче 28-го тура чемпионата Англии от "Саутгемптона" со счетом 0:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Фулхэм" занимает 19-е место, имея в активе 17 очков. Раньери был назначен главным тренером команды в ноябре 2018 года.

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