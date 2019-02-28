Трофей Лиги Европы посетит Москву 20 апреля в рамках благотворительного тура

ТАСС, 28 февраля. Первый в истории тур трофея Лиги Европы пройдет с 9 марта по 16 мая текущего года, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего трофей посетит восемь городов: Женеву (9 марта), Севилью (22-23 марта), Берлин (29-30 марта), Лондон (5-6 апреля), Милан (12 апреля), Москву (20 апреля), Париж (10 мая) и Баку (16 мая). Цель тура - сбор футбольных бутс для беженцев.

На протяжении всего трофи-тура Лиги Европы болельщики и игроки всех возрастов смогут пожертвовать ненужные бутсы. В сотрудничестве с детским фондом УЕФА бутсы будут доставлены в иорданский лагерь беженцев Заатари для сирийских беженцев всех возрастов. Более того, каждый болельщик, пожертвовавший пару бутс, получит шанс выиграть билеты на финал Лиги Европы и другие призы.

"Я своими глазами видел, как много значит футбол для детей и взрослых в лагере беженцев Заатари, - сказал президент УЕФА Александер Чеферин. - Фонд УЕФА помог предоставить беженцам поля, но им не хватает футбольных бутс. Поэтому я призываю всех, у кого есть подходящая и ненужная обувь, пожертвовать ее и помочь изменить ситуацию к лучшему".

У болельщиков также будет возможность увидеть трофей Лиги Европы и встретиться с легендами футбола. Среди тех легенд, кто уже подтвердили участие, будут бывший немецкий футболист Лотар Маттеус, португалец Деку, испанец Андрес Палоп и исландец Эйдур Гудьонсен.

Тур стартует в женевском автосалоне во вторник 5 марта и завершится 16 мая перед финалом Лиги Европы в Баку.