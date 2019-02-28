Огонь Универсиады пронесли по плотине Красноярской ГЭС

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Огонь Универсиады пронесли по улицам города Дивногорск и плотине Красноярской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в четверг в дирекции соревнований.

"Факел пронесли по Дивногорску. Бежали 15 факелоносцев, в том числе по плотине Красноярской ГЭС. Дистанция составила 2,4 тыс. метров. Уже завтра эстафета огня пройдет в Красноярске", - сказали в дирекции.

Огонь по Дивногорску пронесли двукратный чемпион мира по сноуборду, участник Олимпийских игр Дмитрий Логинов, депутат Госдумы Виктор Зубарев, министр цифрового развития края Николай Распопин, директор краевой филармонии Евгений Стодушный и другие.

"Готовился морально, психологически, физически. Когда взял факел, ощутил такое волнение, что даже не заметил как одолел дистанцию. Все прошло в одно мгновение", - сказал ТАСС Зубарев.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.