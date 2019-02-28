Суд в Германии арестовал четырех подозреваемых в допинговых манипуляциях

"В Эрфурте был задержан вчера врач и его подельник, а в Зефельде - отец этого врача и еще один помощник. Решено поместить их под арест, мы запросили экстрадицию из Австрии", - сказала представитель прокуратуры.

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Суд в Германии распорядился поместить под арест четверых подозреваемых в допинговых манипуляциях, которые ранее были задержаны в немецком Эрфурте и австрийском Зефельде. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель прокуратуры Мюнхена Анне Ляйдинг.

Полиция задержала в Зефельде по делу о допинге атлетов из Австрии, Казахстана и Эстонии

Накануне в Зефельде и Эрфурте были задержаны в общей сложности 9 человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана. В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта, который завершится 3 марта.

Операция под названием "Кровопускание" была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. "По запросу прокуратуры Мюнхена и Инсбрука 27 февраля была организована операция в Зефельде и Германии, в ходе которой в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков", - отметили ранее в австрийском ведомстве.

По данным следователей, расследование по подозрению в коммерческом спортивном мошенничестве и применении запрещенных препаратов и методов допинга в Германии была раскрыта криминальная группировка. Преступники действовали из Эрфурта и несколько лет предоставляли допинг для спортсменов.