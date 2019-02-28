Президент Объединенного мира борьбы Лалович посетит КМ в Якутске

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович посетит Кубок мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 марта в Якутске. Об этом ТАСС сообщил глава комиссии UWW "Спорт для всех" Георгий Брюсов.

"Мы получили от Объединенного мира борьбы полетный план Лаловича, в котором значится, что президент UWW будет в Якутске на протяжении всего Кубка мира", - уточнил Брюсов.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет на территории России в пятый раз. Впервые Россия принимала данные соревнования в 2007 году в Красноярске. В 2008 году столицей Кубка мира был выбран Владикавказ, в 2010 году - Москва, в 2011 году - Каспийск. Якутия впервые примет турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта.