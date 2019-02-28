"Лужники" готовы принять матч РПЛ "Динамо" - "Спартак"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский стадион "Лужники" при надобности сможет принять матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Динамо" и "Спартаком". Об этом заявила ТАСС заместитель директора по коммуникациям и продвижению ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники" Юлия Журкина.

РПЛ отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке

В четверг комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Встреча должна пройти 10 марта.

"Поле стадиона, как и сама арена, находится в оптимальном состоянии и полностью готово принять любой матч Российской премьер-лиги, в том числе и матч между "Динамо" и "Спартаком", если понадобится. Пока официальных заявлений от руководства "Динамо" не поступало", - заявила Журкина.

Основной ареной "Динамо" заявлена "Арена-Химки". 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги между "Химками" и "Сибирью". Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену.