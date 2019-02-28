Тренерский штаб сборной России по бобслею полностью определился с составом на ЧМ в Канаде

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по бобслею по итогам контрольной тренировки полностью определился с составом команды на чемпионат мира в канадском Уистлере и окончательно сформировал экипажи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по бобслею Сергей Журкин.

Первыми 1 марта в борьбу за медали ЧМ-2019 вступят экипажи мужских бобов-двоек, которые совершат четыре заезда (по два - в день). 2 марта стартуют соревнования женских бобов-двоек, и в этот же день определятся первые призеры чемпионата мира (в мужских бобах-двойках). 3 марта состоится смешанная командная гонка, в которой вместе с мужскими и женскими экипажами бобов-двоек примут участие скелетонисты и скелетонистки. 7 марта начнутся соревнования в мужском и женском скелетоне, на следующий день вступят в борьбу за награды экипажи мужских бобов-четверок, которые разыграют последний комплект наград турнира.

Как уже сообщал ранее ТАСС, в заявку сборной России на чемпионат мира по бобслею вошли пилоты Надежда Сергеева, Максим Андрианов, Александр Бредихин, Любовь Черных и Алена Осипенко.

"В заявку сборной России на чемпионат мира вошли разгоняющие Илья Малых, Роман Кошелев, Юлия Беломестных, Мария Прошкина, Анна Парфенова, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Руслан Самитов, и Андрей Лылов, - отметил Журкин. - В соревнованиях бобов-двоек выступят следующие российские экипажи: Андрианов/Малых, Бредихин/Кошелев, Сергеева/Беломестных, Черных/Прошкина и Осипенко/Парфенова. В четверках выступят Андрианов/Зайцев/Кондратенко/Самитов и Бредихин/Лылов/Малых/Кошелев".

Чемпионат мира по бобслею завершится 9 марта.