Крамер: поражение норвежек в эстафете ЧМ идет на пользу лыжным гонкам

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Тренер российской команды Маркус Крамер считает, что поражение норвежской команды в женской эстафете на чемпионате мира в Зефельде идет на пользу всем лыжным гонкам. Об этом специалист, который тренирует олимпийского призера Юлию Белорукову, заявил ТАСС после окончания соревнований, в которых российская сборная завоевала бронзу.

Победу в эстафете 4х5 км одержала сборная Швеции. До этого норвежская команда на чемпионате мира завоевала 17 наград (8 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых).

"Это хорошо для всего нашего спорта, не очень интересно, когда только одна команда завоевывает все золотые награды, - сказал Крамер. - Я могу поздравить сборную Швеции, она очень успешно выступила и помогла нашему виду спорта".

Вместе с тем специалист удивился, что тренерский штаб норвежской команды решил на последний этап эстафеты поставить Терезу Йохауг, которая до этого завоевала в Зефельде два золота, но не участвовала в спринтерских дисциплинах. "Когда я был тренером в сборной Норвегии, то такой бы вариант даже не рассматривал. Все мы знаем, что Тереза очень сильна во второй части эстафеты, на классическом этапе, и это не только мое мнение, но и тренеров других сборных", - заметил он.

В составе российской команды выступали Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.