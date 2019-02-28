Около 160 врачей и медработников задействованы в медицинском центре деревни Универсиады

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Около 160 сотрудников среднего медицинского персонала и врачей работают в медицинском центре деревни зимней Универсиады в Красноярске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФСНКЦ ФМБА).

Центр расположен на территории кампуса Сибирского федерального университета (СФУ), учреждение рассчитано на 400 посещений в смену и работает круглосуточно. Медицинскую помощь в центре могут получить спортсмены, судьи, представители спортивных делегаций и Международной федерации университетского спорта (FISU). Работу центра обеспечивают сотрудники ФСНКЦ ФМБА.

"Медицинский центр работает с 23 февраля, за это время к нам уже обратились несколько пациентов из разных стран. Приходят не столько спортсмены, сколько обслуживающий персонал, члены делегаций, - рассказал журналистам главный врач медицинского центра Максим Величко. - Травмы - не самая частая причина обращений, обычно приходят с первыми признаками простуды, люди хотят быть здоровыми и приходят к нам, чтобы быстрее выздороветь. Помимо обычных поликлинических услуг и неотложной помощи, реанимации, для спортсменов и других аккредитованных лиц у нас есть массаж, физиолечение, дополнительные методы обследования".

В центре работает круглосуточная аптека, где пациенты могут бесплатно получить назначенное врачом лекарство. Всего в учреждении действуют семь отделений и дневной стационар. После завершения Универсиады медицинский центр станет поликлиникой для студентов и преподавателей СФУ, жителей ближайших районов.

"Наше основное преимущество - это специалисты, которые здесь работают, это сборная всей России, их собирали по всей стране. Отбирали тех, кто раньше уже работал со спортсменами, география - Поволжье, Москва, Красноярск и остальные регионы. Сотрудники работают посменно, медицинский центр действует круглосуточно. С организационной точки зрения похожий медицинский центр действовал в Казани во время Универсиады-2013, но это первая зимняя Универсиада с подобным медицинским оснащением", - добавил Величко.

На каждом спортивном объекте Универсиады будут открыты медицинские пункты для спортсменов и зрителей, организована работа мобильной медицинской бригады и бригад скорой помощи, в кластере "Сопка" и фан-парке "Бобровый лог" будет возможно использование санитарной авиации. Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта.