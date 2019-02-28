Религиозный центр открыл свои двери для гостей Универсиады-2019 в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Религиозный центр, в котором будут представлены семь основных направлений религии, открыл свои двери для жителей и гостей Деревни Универсиады в Красноярске. Как сообщил ТАСС заместитель Управления общественный связей губернатора края Рашит Рафиков, работать в центре на волонтерской основе будут священнослужители региона.

"Возможность отправлять религиозный культ, не выходя за границы территории Деревни, это большое благо - для одних спортсменов это может стать хорошей психологической поддержкой, для других это ежедневная и многократная потребность. У нас в религиозном центре представлены семь основных направлений - русская православная церковь, иудаизм, ислам, католицизм, протестантские направления, индуизм и буддизм", - рассказал Рафиков.

"Священнослужители работают в Деревне Универсиады на волонтерских началах, и они, как и участники студенческих Игр, также являются представителями разных национальностей. Православное направление в религиозном центре представят сразу несколько священников - православных на соревнованиях больше всего, ведь самыми многочисленными сборными в Красноярске станут команды России и Белоруссии", - сообщил Рафиков.

Официальная церемония открытия Универсиады пройдет в Красноярске 2 марта.