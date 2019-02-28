Вяльбе назвала успехом бронзовые медали российских лыжниц в эстафете на ЧМ

В четверг женская сборная России заняла третье место в эстафете 4х5 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде. В составе команды выступали Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова. Победу одержала команда Швеции, вторыми к финишу пришли норвежки.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала успехом бронзовые медали женской российской команды в эстафете на чемпионате мира. Об этом она рассказала ТАСС по телефону.

"Для нас третье место - успех, объективно, я так и думала, что мы будем бороться за третье место, зная шведок и норвежек. У нас еще три года назад вообще никаких медалей не было, и мы об этом даже мечтать не могли. Лыжный спорт - это не грибы, это долгий труд. На сегодняшний день есть три спортсменки нормального уровня, одна еще не добирает до этого уровня", - отметила Вяльбе.

"Здесь прошли две личные гонки (скиатлон и индивидуальная гонка с раздельным стартом), по их итогам мы и выбирали состав. Все абсолютно объективно", - добавила глава ФЛГР.

Вяльбе также отметила, что победа шведской команды для нее не стала сенсационной. "Я с самого начала чемпионата говорила, что шведки будут однозначно бороться за золото. А после командного спринта, честно говоря, уже думала, что в классической эстафете шведки тоже выиграют. Ну вот, так и получилось", - заключила Вяльбе.

Лыжные соревнования чемпионата мира - 2019 продолжатся в пятницу мужской эстафетой 4х10 км. Мировое первенство завершится 3 марта.