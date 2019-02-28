Аномально теплая погода продержится на протяжении большей части Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Аномально теплая погода будет в Красноярске на протяжении большинства дней Всемирной зимней Универсиады. Об этом ТАСС сообщил главный синоптик Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Еремин.

"Примерно до 10 марта будет теплая погода, - отметил Еремин. - Это можно назвать аномалией, потому что среднесуточная температура на 10-12 градусов выше нормы для данного периода, это большая величина. Ожидается небольшой снег при прохождении холодных фронтов, сильных осадков мы не ждем. Сейчас его практически нет, поэтому наводнения нам не угрожают".

"4 и 5 марта будут самыми теплыми днями - возможно до десяти градусов тепла. 6 и 7 марта немного похолодает, ночью будет до 10-12 градусов мороза, а днем будут слабоотрицательные температуры, но в последующие дни снова восстановится тепло", - добавил он.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.