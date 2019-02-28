Матч Олимп - Кубка России между "Арсеналом" и "Оренбургом" перенесен на нейтральное поле

ТАСС, 28 февраля. Ответный матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между тульским "Арсеналом" и "Оренбургом" состоится на нейтральном поле. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием 27 февраля приняла соответствующее решение после инспекции поля Центрального стадиона "Арсенал" в Туле, в ходе которой было установлено, что игровая поверхность поля находится в неудовлетворительном состоянии.

Место проведения встречи станет известно позднее. Изначально матч должен был состояться в Туле 6 марта.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и московским ЦСКА в Грозный, а также встречу 19-го тура между московским "Динамо" и "Спартаком", место проведения будет определено позднее.