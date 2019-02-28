Лыжница Непряева завершила выступление на чемпионате мира в Зефельде

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева завершила выступление на чемпионате мира в австрийском Зефельде, участия в гонке на 30 км она не примет. Об этом спортсменка рассказала журналистам после завоевания бронзы в составе эстафетной команды.

Непряева в Зефельде также завоевала бронзу в скиатлоне. В соревновательной программе чемпионата мира значится еще один старт - гонка на 30 км, которая пройдет 2 марта.

"У меня уже куплен билет, сегодня вечером я улетаю домой, - сказала Непряева. - Я очень устала, потому что бежала всю программу. Еще до начала чемпионата мира приняли общее решение, что здесь гонку на 30 километров я пропускаю, но побегу ее на этапе Кубка мира в Осло".

"Этот чемпионат мира оставил радостные эмоции: две медали - неплохой результат, тем более, что одна из них - личная. Но все равно неприятный осадок остался, поэтому чувства смешанные", - сказала она.

Непряева призналась, что сейчас она очень выхолощена морально. "Сначала разочарование в спринте, после скиатлон дал радостные эмоции, но после командного спринта вновь отрицательные эмоции. И все эти всплески эмоционально очень выматывают. Поэтому хочу просто неделю отдохнуть, никого не видеть, восстановиться и добегать сезон", - добавила она.

Чемпионат мира завершится 3 марта.