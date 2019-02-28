Лыжница Непряева надеялась, что россиянкам удастся побороться за серебро в эстафете на ЧМ

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева надеялась, что команде удастся побороться за второе место в эстафете на чемпионате мира в Зефельде. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

В четверг женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете 4х5 км. В составе команды выступали Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Непряева. Победу одержала команда Швеции, вторыми финишировали норвежки.

"Пока только так, к сожалению. На самом деле есть небольшое неудовлетворение, потому что в глубине души надеялась, что за серебро можно будет побороться. Но все равно есть медаль, и я рада этому месту. Я не считаю, что мы проиграли слабым соперникам", - сказала Непряева, которая бежала заключительный этап эстафеты.

"Отставание от первых двух мест уже было гигантское, соперницы были очень сильными и догнать их было нереально, - рассказала она о своем этапе. - Думаю, все понимали, что нам оставалось только бороться за бронзу".

Спортсменка отметила, что она изначально настраивалась бежать заключительный этап эстафеты. "Это была самая выигрышная раскладка из всех возможных", - заметила она.

Единственной конкуренткой Непряевой в борьбе за бронзу на последнем этапе была немка Лаура Гимлер. "Для меня было удивлением, что на последнем подъеме немка так отстала, просто пошла пешком. Я даже обернулась, потому что не поняла, где она", - призналась россиянка.