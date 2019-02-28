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Саммельвуо и Климкин рекомендованы на пост главного тренера сборной России по волейболу

Ранее Сергей Шляпников покинул пост главного тренера национальной команды
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Финн Туомас Саммельвуо и россиянин Александр Климкин рекомендованы президиуму Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) на пост главного тренера мужской сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент ВФВ Станислав Шевченко.

"Мы рассматривали на экспертом совете кандидатуры четырех специалистов: Туомаса Саммельвуо, Александра Климкина, Слободана Ковача и Лоренцо Бернарди. Было принято решение рекомендовать президиуму кандидатуры Саммельвуо и Климкина", - сказал Шевченко.

Заседание президиума ВФВ состоится 1 марта в Москве.

Ранее пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Шляпников. Климкин в настоящий момент является главным тренером петербургского "Зенита", Саммельвуо - кемеровского "Кузбасса".

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