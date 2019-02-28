Баба Яга, самоеды и 23 тонны мяса Участники Универсиады довольны условиями проживания

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Первые гости Универсиады в Красноярске уже освоились на территории Деревни Универсиады, которую на время проведения Игр гостеприимно предоставил Сибирский федеральный университет. На главной сцене одна за другой проходят приветственные церемонии, спортсмены уже опробовали ряд сервисов - от медицинского центра до салона красоты и почты, и, конечно, посетили ресторан, в котором представлены четыре разновидности кухни. Гостей, как и положено, встречает мэр Деревни Универсиады Максим Орешников, в прошлом студент юридического факультета Красноярского государственного университета. "Конечно, когда я еще был студентом, даже представить себе не мог, что наш родной Красноярск будет принимать такое событие, как Универсиада. Я до глубины души горжусь, что это сейчас происходит, и бесконечно благодарен за все, что у нас делается для развития науки и студенческого спорта", - сказал Орешников ТАСС. В четверг гостям деревни был представлен религиозный центр, в котором на волонтерских основаниях будут служить священники Красноярского края. В центре представлены семь основных религий - православие, иудаизм, ислам, католицизм, протестантские направления, индуизм и буддизм. Самое большое помещение у православных, как пояснил ТАСС заместитель начальника Управления общественных связей губернатора Красноярского края Рашит Рафиков, самыми многочисленными командами на Универсиаде будут представлены России и Белоруссия. Красивыми хотят быть все, и одним из самых оживленных мест в деревне стал салон красоты, расположенный на первом этаже одного из корпусов. "Лицами" салона стали две близняшки Любовь и Александра Кашины. Как сообщили девушки ТАСС, отбоя в клиентах нет с первого дня работы. Причем юношей в салон приходит не меньше, чем представительниц прекрасного пола. "Большой популярностью у всех пользуется маникюр, у девушек, конечно, это рисунки на ногтях - и национальные флаги, и символы видов спорта, и талисман Универсиады U-Лайка, и даже Илья Авербух - посол Универсиады. Я не профессиональный художник, но его портрет, как мне кажется, получился очень неплохо, - рассказала Александра. - Работаем быстро, в четыре руки". "Первыми салон посетили спортсмены из России и США", - сообщили в салоне. Помимо салона красоты в многофункциональном корпусе находятся комнаты встреч делегаций, действующая почта, фитнес-зал, магазин лицензионной атрибутики, мини-кофейня, цветочный магазин, банкоматы и фотозоны.

"Условия лучше, чем на Олимпиаде" От многофункционального центра к жилым домам ведут асфальтовые дорожки, с двух сторон оригинально оформленные невысоким фигурным ледяным забором. Ледяные фигуры в виде раскидистых елей украшают припорошенный снегом газон, а возле самих корпусов возведена деревянная скульптурная композиция по мотивам известной картины Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу", всех проходящих мимо встречают деревянные фигуры медвежат. Сборная России расположилась в многоэтажном корпусе, и, как и полагается, ее месторасположение видно отовсюду благодаря многочисленным флагам, развешенным в четком геометрическом порядке. "Мы над флагами особенно постарались, - отметил руководитель Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. - Правда, красиво?" Помимо российских триколоров с внешней стороны балконов видны флаги Швейцарии, Франции, Германии, Словении и других стран. Самое большое полотнище оказалось растянуто между окон одного из верхних этажей - так отметились спортсмены из сборной Казахстана. "Были небольшие бытовые вопросы, но их уже решили. Ребята условиями проживания довольны, никаких нареканий нет. На Олимпийских играх в Южной Корее по условиям проживания было примерно так же, даже, наверно, похуже. По питанию тоже все всех устраивает, с каждым днем становится все лучше и лучше", - рассказал ТАСС главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов.

Кухня между Азией и Европой Питание спортсменов организовано в новом здании, которое после завершения Универсиады станет легкоатлетической ареной. Пока о будущем назначении крытого стадиона говорят только расположенные вдоль стен трибуны. Столовая деревни работает почти круглосуточно - завтрак должен быть готов к пяти утра, поздний ужин продолжается до часу ночи. Ежедневно повара готовят около 7000 рационов, стараясь учитывать пожелания и предпочтения представителей разных стран. "Мы старались учитывать количество участников и то, какие спортивные дисциплины они представляют, - рассказал шеф-повар ресторана деревни Илья Журавлев. - Согласно концепции, на каждого спортсмена в сутки должно приходиться около 5 кг еды, если считать в калориях - то около 4000 калорий на человека, всего для организации питания приобретено около 23 тонн мяса. Но все едят по-разному, например, сборная Казахстана питается большими порциями, ребята часто подходят за добавкой. Японцы всегда очень дисциплинированы, у них все очень организованно - пришли, ровно за 15 минут поели, встали и убежали". В столовой представлены азиатская, европейская, русская кухни и халяль. Каждое блюдо подписано, также подробно указан состав, где красным цветом выделены возможные аллергены - арахис, соя, кунжут, глютен и другие ингредиенты. По словам шеф-повара, наибольшей популярностью пользуются азиатские блюда, а вот сибирскими пельменями здесь никого не удивить. "У азиатской кухни собирается самая большая очередь, на втором месте - европейская. Забавно, но представители азиатской сборной предпочитают европейскую кухню, а все остальные - азиатскую. Меню разнообразное и сбалансированное - в него входят овощи, фрукты, мясо, молочные продукты. Готовим собственные сладости, например, кексы", - сообщил Журавлев.

Круглосуточная поликлиника Медицинскую помощь спортсмены и участники делегаций, а также члены Международной федерации университетского спорта могут получить в медицинском центре, который 23 февраля был открыт на территории кампуса СФУ. В работе центра задействованы около 160 врачей и медицинских сотрудников со всей России. Мэр деревни Универсиады Максим Орешников подчеркнул, что новый медицинский центр оснащен самым современным оборудованием. Он также сообщил, что после Универсиады медицинский центр станет поликлиникой для студентов и преподавателей, а также жителей ближайших районов. В медицинском центре круглосуточно работают травматология, стоматология, инфекционное отделение, лучевая и функциональная диагностика. Работа физиотерапевтического отделения, прием спортивного врача, невролога, офтальмолога и других специалистов будет осуществляться до 22:00 ежедневно. Территорию деревни обслуживают три бригады скорой помощи, в том числе реанимационная машина. "Наше основное преимущество - это специалисты, которые здесь работают, это сборная всей России, их собирали по всей стране. Отбирали тех, кто раньше уже работал со спортсменами, география - Поволжье, Москва, Красноярск и остальные регионы. Сотрудники работают посменно, медицинский центр действует круглосуточно, в общей сложности в медицинском центре за время его работы за сутки находится около 80 специалистов. С организационной точки зрения похожий медицинский центр действовал в Казани во время Универсиады-2013, но это первая зимняя Универсиада с подобным медицинским оснащением", - сообщил главный врач медицинского центра деревни Универсиады Максим Величко. Величко также отметил, что услугами медицинского центра уже успели воспользоваться несколько человек. По его словам, в основном пациентов беспокоили первые признаки простудных заболеваний, а не травмы.