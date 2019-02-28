Белорукова: победа шведок над норвежками в эстафете ЧМ делает лыжные гонки популярнее

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 28 февраля. /ТАСС/. Победа, сродни той, что шведки одержали в эстафетной гонке чемпионате мира в Зефельде над норвежками, делает лыжные гонки популярнее. Такое мнение журналистам высказала Юлия Белорукова, завоевавшая в составе российской команды бронзу.

До эстафеты норвежская команда на чемпионате мира завоевала 17 наград (8 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых). На последнем этапе шведка Стина Нильссон сумела обыграть норвежку Терезу Йохауг, которая до этого завоевала в Зефельде два золота, но не участвовала в спринтерских дисциплинах.

"Если честно, на последнем этапе болели и за Стину, но и вы, думаю, тоже, - сказала Белорукова. - Не то что мы больше болеем за шведов, чем за норвежцев, просто это история. Норвежки очень сильны, и сегодня шведки вписали себя в историю, одолев их, это классно. Благодаря таким гонкам наш спорт становится более интересным".

Ранее тренер российской лыжницы Маркус Крамер отметил, что поражение норвежцев идет на пользу лыжным гонкам, поскольку доминирование одной сборной убивает интерес к виду спорта. "Маркус так сказал? Так мы с ним на одной волне", - заметила Белорукова.

В составе российской команды в эстафете также выступали Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.