Хирн: Поветкин может завершить карьеру в случае проигрыша Усику

ТАСС, 28 февраля. Промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 90,71 кг Александра Усика Эдди считает, что россиянин Александр Поветкин может завершить карьеру, если проиграет боксеру с Украины. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Express.

Ранее сообщалось, что поединок Поветкина и Усика может пройти 18 мая в Чикаго. Организацией боя займется Хирн.

"Ситуация для Поветкина тяжелая, потому что его акции выросли из-за боя с Джошуа. Он может выйти и провести стандартный бой или же погрузиться во время поединка сразу в омут, но он может завершить карьеру, если проиграет. Он балансирует на грани риска и награды", - сказал промоутер.

Поветкин в сентябре прошлого года проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать три титула чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Россиянин является олимпийским чемпионом 2004 года и бывшим регулярным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

Усик в ноябре прошлого года защитил звание абсолютного чемпиона мира, выиграв у британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде. На профессиональном ринге на счету 32-летнего украинца 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. На любительском уровне Усик, как и Поветкин, становился чемпионом Олимпийских игр 2012 года, а также по разу выигрывал чемпионаты Европы (2008) и мира (2011).