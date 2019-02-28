ФК "Урал" готов предоставить стадион Уральской академии для матча "Динамо" - "Спартак"

Ранее комиссия Российской премьер-лиги по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке, который должен пройти 10 марта. Отмечается, что в настоящий момент руководство "Динамо" должно определить место проведения матча со "Спартаком", который запланирован на 10 марта. Согласно регламенту, решение о месте проведения матча должно быть оглашено до 1 марта включительно, резервными стадионами РПЛ являются "Арена-Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), стадион Уральской футбольной академии (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Арена в Екатеринбурге также является резервным стадионом "Урала".

"Динамо" к нам не обращалось, но мы готовы провести на этой арене матч. Все возможности для этого есть - на стадионе хорошее, великолепное поле, даже лучше, чем на "Екатеринбург-Арене". В организационном плане стадион также подходит - мы играли на нем еще в прошлом году матчи чемпионата", - сказал Иванов.

Стадион Уральской футбольной академии (бывшая "СКБ-Банк-Арена") вмещает 10 тыс. человек, был реконструирован в 2015 году.