Кабмин одобрил законопроект о штрафах за незаконную продажу билетов на матчи ЧЕ-2020

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части пресечения незаконной реализации входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года и документов, дающих право на их получение, а также реализации поддельных билетов на матчи турнира и соответствующих документов. Об этом в четверг сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что для противодействия неправомерным операциям с билетами предлагаются подходы, аналогичные действовавшим в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018. С соответствующей инициативой выступил Минспорт РФ.

"В рамках подготовки к проведению на территории России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в составе заявочной книги в адрес Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были предоставлены гарантии правительства России, содержащие в том числе гарантию, касающуюся запрета неправомерных операций с билетами", - говорится в сообщении кабмина.

Таким образом, для того, чтобы создать правовые основы для реализации гарантии по запрету неправомерных операций с билетами, "предлагается установить административную ответственность за реализацию входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года или документов, дающих право на их получение, без заключения соответствующего договора с УЕФА или уполномоченной им организацией и за изменение при их реализации установленной стоимости входных билетов".

За такие правонарушения законопроектом предусматривается наказание в виде административного штрафа и приостановления деятельности. Также предлагается установить административную ответственность "за реализацию поддельных входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года или документов, дающих право на их получение".

Опыт ЧМ-2018

Россия как страна - организатор ЧМ-2018 взяла на себя обязательства перед Международной федерацией футбола (ФИФА) по пресечению незаконных действий, связанных с использованием символики турнира, а также продажей билетов неуполномоченными лицами. Специально для этого в КоАП РФ была внесена статья о наказании за незаконную торговлю билетами на матчи турнира. Согласно ей, для граждан предусмотрены штрафы вплоть до 25-кратной стоимости входного билета на матч. Для должностных лиц штраф может составить 30-кратную стоимость билета, а для юридических лиц - до 1 млн рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Чемпионат Европы 2020 года будет первым, который пройдет не на территории одной или двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и четвертьфинал.