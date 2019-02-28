УК "Динамо" поддержала решение РПЛ не проводить матч со "Спартаком" на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская премьер-лига (РПЛ) приняла правильное решение, отказав футбольному клубу "Динамо" в проведении матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" на стадионе в Петровском парке. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком", который должен был пройти 10 марта на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо". Согласно регламенту, решение о месте проведения матча должно быть оглашено до 1 марта включительно, резервными стадионами РПЛ являются "Арена-Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), стадион Уральской футбольной академии (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Арена в Екатеринбурге также является резервным стадионом "Урала".