УК "Динамо" поддержала решение РПЛ не проводить матч со "Спартаком" на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская премьер-лига (РПЛ) приняла правильное решение, отказав футбольному клубу "Динамо" в проведении матча 19-го тура чемпионата России против "Спартака" на стадионе в Петровском парке. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе управляющей компании "Динамо".
Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком", который должен был пройти 10 марта на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо". Согласно регламенту, решение о месте проведения матча должно быть оглашено до 1 марта включительно, резервными стадионами РПЛ являются "Арена-Химки" (Московская область), "Фишт" (Сочи), стадион Уральской футбольной академии (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). Арена в Екатеринбурге также является резервным стадионом "Урала".
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"Сегодня комиссия экспертов Российской премьер-лиги при участии сотрудников УК "Динамо" провела проверку стадиона на предмет качества покрытия футбольного поля. По результатам проверки было установлено, что, несмотря на хороший внешний вид поля, корневая система газона недостаточно укрепилась, что может стать причиной травмы игроков во время матча, - говорится в сообщении. - Чтобы этого избежать, РПЛ приняла решение, поддержанное УК "Динамо", отказаться от проведения на стадионе "Динамо" матча 10 марта. Первый футбольный матч на новом стадионе состоится тогда, когда газонное покрытие будет соответствовать высочайшим стандартам построенного спортивного объекта".
Ране Российский футбольный союз (РФС) сертифицировал новый стадион московского "Динамо" в Петровском парке, присвоив арене первую категорию, дающую право проводить матчи чемпионата России, о чем сообщил ТАСС глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков.
"ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" введен в эксплуатацию и получил сертификат соответствия стандарту РФС "Футбольные стадионы". Инфраструктура и безопасность стадиона отвечают всем стандартам для проведения мероприятий мирового уровня", - говорится в сообщении УК "Динамо".