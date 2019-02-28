ФК "Динамо" рассчитывает, что сможет сыграть со "Спартаком" на "Арене-Химки"

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба "Динамо" надеется достичь взаимопонимания с руководством клуба Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки" и дирекцией "Арены-Химки" о проведении домашнего матча 19-го тура Российской премьер- лиги (РПЛ) против "Спартака". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком", который должен был пройти 10 марта на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо". Основной ареной "Динамо" заявлена "Арена-Химки". 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура ФНЛ между "Химками" и новосибирской "Сибирью". Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену.

"На данный момент клуб рассматривает варианты проведения матча 19-го тура со "Спартаком". Домашней ареной на сезон-2018/19 заявлен стадион "Арена-Химки". При этом существуют сложности - в этот день на нем запланирована другая игра, однако мы надеемся, что достигнем взаимопонимания с руководством стадиона и футбольным клубом "Химки" - сказали в пресс-службе.

"Резервным стадионом футбольного клуба "Динамо" является стадион "ВЭБ-Арена", на котором днем ранее, девятого марта, должен пройти матч ЦСКА - "Рубин". По причинам, не зависящим от клуба, 10 марта мы не сможем играть на арене в Петровском парке. Надеемся, что в ближайшее время игровое поле подготовят к будущим матчам и красавец стадион будет открыт", - добавили в пресс-службе.