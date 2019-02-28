"Химки" проиграли "Милану" в матче баскетбольной "Евролиги"

МЫТИЩИ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Химки" уступил итальянскому клубу "Олимпия Милан" со счетом 88:90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 23 очка и 11 передач. Швед провел первый матч после травмы пальца, которую он получил в матче девятого тура Евролиги с литовским "Жальгирисом" 24 ноября.

"Химки" продолжают борьбу за попадание в плей-офф и занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. "Олимпия Милан" с 13 победами и 11 поражениями занимает шестую строчку. Ранее участие в плей-офф гарантировали турецкий "Фенербахче", российский ЦСКА и испанский "Реал".

В следующем туре "Химки" в гостях сыграют с испанской "Басконией" 8 марта.