"Спартак" увеличил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ, обыграв СКА

В составе "Спартака" отличились Дмитрий Калинин (46-я минута), Илья Талалуев (57) и Мартиньш Карсумс (60). У СКА шайбы забросили Роман Руковишников (27) и Александр Барабанов (31). В составе столичного клуба 100-й матч в КХЛ провел голкипер Юлиус Гудачек (223 пропущенных шайбы при показателе отраженных бросков 91,7%, 7 матчей "на ноль"), защитник Дмитрий Вишневский набрал 100-е очко (26 шайб + 74 передачи) в матчах КХЛ.

Ранее во вторник "Спартак" победил СКА в гостях в первом матче серии со счетом 2:0. Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу московского клуба. Следующий матч пройдет 2 марта в Москве.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, СКА победил во всех встречах (2:1, 6:0, 3:2 ОТ, 2:0). В рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды и оба раза в первом раунде - в плей-офф сезона-2008/09 "Спартак" выиграл серию со счетом 3-0, а в сезоне-2010/11 - проиграл со счетом 0-4.

"Спартак" играет в плей-офф КХЛ в пятый раз, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2008/09, 2009/10). СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).