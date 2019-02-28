"Спартак" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл португальский "Спортинг" со счетом 4:3 во втором туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве.

В составе столичного клуба отличились Федор Земсков (23-я, 30-я минуты), Танжер (24) и Андрей Новиков (26). У португальцев забили Бельшиор (26), Алан (28) и Эллиот Монод (28).

Ранее в группе A бразильский "Фламенго" переиграл белорусский БАТЭ (6:3). После двух туров "Спартак" лидирует в турнирной таблице группы А с 6 очками в активе, обеспечив себе выход в полуфинал турнира. Вторую строчку занимает "Фламенго" (3), третью - "Спортинг" (2), четвертую - БАТЭ (0). В полуфинал из группы выйдут команды, занявшие первое и второе места.

В последнем туре группового этапа "Спартак" 1 марта сыграет с БАТЭ, "Спортинг" встретится с "Фламенго". Полуфиналы состоятся 2 марта.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении.