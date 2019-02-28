РПЛ запретила "Динамо" сыграть со "Спартаком" на новой арене в Петровском парке

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала московскому "Динамо" в проведении матча 19-го тура со "Спартаком" на стадионе в Петровском парке. Намеченная церемония открытия арены в матче против красно-белых переносится на неопределенный срок. Матч со "Спартаком" должен был стать первым для "Динамо" на арене в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

Болельщики "Динамо" с нетерпением ожидали открытия родного стадиона, и уже в понедельник Российский футбольный союз (РФС) сертифицировал новый стадион, присвоив арене первую категорию, дающую право проводить матчи чемпионата России. При этом глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков подчеркнул, что 28 февраля будет направлена дополнительная комиссия по оценке состояния футбольного поля арены. Опасения подтвердились Опасения по поводу возможного провала аттестации газона начали появляться на страницах российских СМИ еще в понедельник вечером, однако руководство клуба успокаивало болельщиков, что все будет хорошо. Час икс настал в четверг, когда комиссия РПЛ и РФС провела инспекцию поля стадиона, после которой было установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии и является травмоопасной. Комиссия не рекомендовала дальнейшую эксплуатацию поля до окончания агротехнических работ. Агротехническая служба стадиона запустила подогрев поля 20 января, попутно проведя посев семян по всей ширине поля. Подводя итоги инспектирования, пресс-служба лиги отметила, что травяной покров полностью не сформирован и имеются так называемые проплешины во всходах. Кроме того, комиссия установила отсутствие прошивки газона, отсутствие корневой системы, высокую влажность, а также низкую плотность покрытия.

Ранее комиссия РПЛ из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Туле перенесла матч 18-го тура чемпионата России между "Арсеналом" и московским ЦСКА в Грозный. Согласно регламенту чемпионата России по футболу, принимающий клуб обязан определиться с местом проведения матча за 10 дней до его начала, однако "Динамо" могло запросить повторную инспекцию в течении двух дней, в том случае если бы стадион в Петровском парке был заявлен руководством бело-голубых как основная арена. На сегодняшний день основным стадионом "Динамо" является "Арена-Химки". Основной проблемой проведения матча в Химках является тот фактор, что на 10 марта на подмосковном стадионе запланирован матч 26-го тура Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между "Химками" и новосибирской "Сибирью". Генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов сообщил ТАСС, что руководство не планирует перенос матча на другую арену. "Динамо" рассчитывает сыграть в Подмосковье Несмотря на то, что руководство "Химок" в данный момент не намерено переносить место проведения матча, руководство бело-голубых рассматривает свою основную арену, как главный стадион, на котором должен состояться матч. В пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что в настоящий момент стороны ведут активные переговоры. "На данный момент клуб рассматривает варианты проведения матча 19-го тура со "Спартаком". Домашней ареной на сезон-2018/19 заявлен стадион "Арена-Химки". При этом существуют сложности - в этот день на нем запланирована другая игра, однако мы надеемся, что достигнем взаимопонимания с руководством стадиона и футбольным клубом "Химки", - сказали в пресс-службе. "Резервным стадионом футбольного клуба "Динамо" является стадион "ВЭБ-Арена", на котором днем ранее, девятого марта, должен пройти матч ЦСКА - "Рубин". По причинам, не зависящим от клуба, 10 марта мы не сможем играть на арене в Петровском парке. Надеемся, что в ближайшее время игровое поле подготовят к будущим матчам и красавец стадион будет открыт", - добавили в пресс-службе. "Лужники" и Екатеринбург как альтернатива В случае, если не получится договориться с "Химками", согласно регламенту РПЛ, матч должен пройти на резервном стадионе. Резервными стадионами лиги также являются "Фишт" (Сочи), стадион Уральской футбольной академии (Екатеринбург) и "Нефтяник" (Уфа). При этом 10 марта на стадионе "Фишт" запланирован матч ФНЛ между "Сочи" и "Армавиром".