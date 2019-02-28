Земсков: "Спартак" хочет сыграть в финале клубного ЧМ по пляжному футболу с "Локомотивом"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский "Спартак" хотел бы встретиться со столичным "Локомотивом" только на стадии финала клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом заявил журналистам нападающий "Спартака" Федор Земсков.

В матче второго тура клубного чемпионата мира "Спартак" победил португальский "Спортинг" (4:3), обеспечив себе выход из группы с первого места в полуфинал турнира. Московский клуб вел в счете 3:0, но позволил сопернику его сравнять. Второй мяч Земскова стал решающим во встрече.

"Игра замечательно складывалась до первого пропущенного гола, до пенальти, где не было контакта. Несмотря на то, что дали португальцам сравнять счет, мы проявили характер, взяли игру под свой контроль и довели игру до победы. Сегодня так же играли скорее от защиты, к тому же вратарь португальцев, который вышел на второй и третий периоды, очень хорошо контролирует мяч ногами, тяжело было перехватить игру под свой контроль, но дотерпели, достояли, свои моменты реализовали", - сказал Земсков.

"Рады, что обеспечили себе первое место за день до конца группового этапа. Не очень бы хотелось, чтобы два российских клуба встретились в полуфинале турнира, надеюсь, что матч с "Локомотивом" останется на финал. На турнир у нас стоит задача как минимум дойти до финала, показать всем, что мы можем играть в хороший, качественный футбол, который приносит результат, - добавил Земсков. - Также поздравляю с победой "Локомотив", сами болели за ребят, хорошо, что у нас вышел не настолько валидольный матч".

Ранее "Локомотив" в овертайме победил итальянскую "Катанию" со счетом 9:8 и занимает третье место в своей группе перед последним туром.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", турнир завершится 3 марта. Соревнования впервые проводятся за пределами Бразилии, а также впервые матчи проходят в закрытом помещении.