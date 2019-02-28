Гендиректор БК "Химки": команда продолжит бороться за выход в плей-офф Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Химки" сохраняют теоретические шансы на выход в плей-офф баскетбольной Евролиги и клуб продолжит бороться за это. Об этом ТАСС сказал генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

"Химки" уступили в четверг итальянскому клубу "Олимпия Милан" со счетом 88:90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 23 очка и 11 передач. Швед провел первый матч после травмы пальца, которую он получил в матче девятого тура Евролиги с литовским "Жальгирисом" 24 ноября.

"Всегда обидно проигрывать, когда ведешь в счете большую часть матча, к тому же уступили на расстоянии одного броска, - сказал Астахов. - Но сегодня у нас вернулся Алексей [Швед], и спустя три месяца мы заиграли в тот баскетбол, который должны: более атакующий и быстрый. Понятно, что Швед много пропустил и не может сразу заиграть на прежнем уровне, но он на пути".

"У нас остаются теоретические шансы. Будем идти дальше и бороться", - добавил Астахов.

"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. В следующем туре "Химки" в гостях сыграют с испанской "Басконией" 8 марта.