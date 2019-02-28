Шахматист Карякин стал победителем турнира по блицу в Москве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл турнир по блицу в рамках Кубка группы компаний "Регион". Соревнования прошли в Москве.

Карякин набрал 14,5 очка из 18 возможных, не проиграв ни в одной из партий. Второе место занял испанец Давид Антон (14 очков), по 13 очков набрали четверо шахматистов - Эдуардо Итуррисага (Венесуэла), Рауф Мамедов (Азербайджан), Александр Грищук (Россия) и Александр Инджич (Сербия), третье место занял представитель Венесуэлы по дополнительным показателям.

Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012 год) и блицу (2016). В 2016 году российский шахматист одержал победу в турнире претендентов, в матче за шахматную корону проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену.

Кубок группы компаний "Регион" собрал 208 шахматистов, 96 из которых - гроссмейстеры. Призовой фонд соревнований составил €20 тыс. Турнир проходил в формате девяти сдвоенных туров по швейцарской системе.