Степень серьезности травмы баскетболиста "Химок" Микки определит обследование

МЫТИЩИ /Московская область/, 28 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард баскетбольного клуба "Химки" Джордан Микки получил травму в матче Евролиги против "Олимпии Милан", характер повреждения покажет обследование. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

"Химки" уступили в четверг "Милану" со счетом 88:90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

"Одним из факторов нашего поражения стала травма Микки. Плюс Томас Малькольм был на фолах и у нас возникли проблемы с подбором, - сказал Астахов. - Насколько все у Микки серьезно, покажет МРТ".

"Химки" продолжают борьбу за попадание в плей-офф и занимают 13-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед при 15 поражениях. В следующем туре подмосковная команда в гостях сыграет с испанской "Басконией" 8 марта.