Уланов: хоккеисты "Спартака" в игре со СКА не опустили руки, уступая 0:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА не опустили руки, несмотря на неудачно складывавшуюся игру. Об этом журналистам сказал тренер москвичей Игорь Уланов.

"Спартак" в гостях обыграл СКА со счетом 3:2, уступая по ходу матча 0:2 и забив три гола в третьем периоде. Счет в серии 2-0 в пользу москвичей.

"Ребят я хочу поблагодарить за самоотдачу, как и было сказано перед игрой, матч длится 60 минут. Во втором периоде нам просто повязали руки: Юлиус [Гудачек] первые несколько смен нас выручил, дотерпели до конца, - сказал Уланов. - Мы понимали, что СКА будет играть активно, второй период немного провалили. Ребята не опустили руки, играли до последнего".

После первого матча главный тренер СКА Илья Воробьев сообщил, что во второй игре будет другой хоккей. "Хоккей был другой, два периода. Проблемы были в третьем периоде, это наши внутренние проблемы", - отметил он.

Следующий матч соперников пройдет 2 марта в Москве.