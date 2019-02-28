Футболист "Реала" Рамос дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

ТАСС, 28 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника испанского футбольного клуба "Реал" Серхио Рамоса на два матча Лиги чемпионов за умышленное получение желтой карточки в матче с голландским "Аяксом" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла в Амстердаме 20 февраля и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Инцидент произошел на 89-й минуте матча. Рамос получил желтую карточку, которая стала для него третьей на турнире, таким образом, 32-летний испанец пропускал бы ответную встречу. После матча во время общения с прессой защитник намекнул, что специально получил предупреждение, чтобы не принимать участие в ответной игре, однако позднее опроверг свои слова в Twitter.

В четверг комиссия УЕФА дисквалифицировала Рамоса на два матча, в результате чего защитник пропустит две следующих игры "Реала" в Лиге чемпионов, включая ответный матч 1/8 финала с "Аяксом" и первый матч 1/4 финала, если испанский клуб пройдет дальше по турнирной сетке.

Помимо этого, УЕФА оштрафовал "Аякс" на €19 тыс. по трем статьям - за бросание болельщиками голландского клуба посторонних предметов на поле, использование пиротехники и запрещенных баннеров. Испанский клуб получил штраф в размере €1500 за использование пиротехники.

Ответный матч 1/8 финала между "Реалом" и "Аяксом" состоится 5 марта в Мадриде.