Тарчевски: "Милану" пришлось сделать максимум, чтобы остановить Шведа в матче Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/. Защитник "Химок" Алексей Швед очень сильный атакующий игрок и баскетболистам "Милана" пришлось сделать максимум, чтобы справиться с ним. Такое мнение журналистам высказал форвард "Милана" Калеб Тарчевски.

"Химки" уступили в четверг итальянскому клубу "Олимпия Милан" со счетом 88:90 в домашнем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Швед, набравший 23 очка и сделавший 11 передач, стал самым результативным игроком встречи. Российский защитник провел первый матч после травмы пальца, которую он получил в игре девятого тура Евролиги с литовским "Жальгирисом" 24 ноября.

"Швед невероятный атакующий игрок и мы сделали максимум, чтобы остановить его во второй половине матча, - сказал Тарчевски. - Только показав отличную командную работу, мы смогли победить "Химки". Мы смогли переломить неудачный ход матча, стали играть агрессивно, и это именно то, что надо, чтобы сохранить наши надежды на плей-офф".